Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи»

В среду, 21 февраля, «Барселона» встретится на выезде с «Наполи» в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов.

Как утверждает Diario AS, четыре футболиста не смогут помочь «Барселоне» в предстоящем матче. Речь идет о защитниках Алехандро Бальде и Маркосе Алонсо, хавбеке Гави и вингере Ферране Торресе.

Сообщается, что ближе всех к возвращению в строй Торрес, который ориентировочно сможет выйти на поле через две недели.

Ранее появилась информация, что Жоау Фелиш залечил свою травму и сможет принять участие в игре с «Наполи».

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени.