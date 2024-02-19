Фелиш сможет помочь «Барселоне» в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш попадёт в заявку команды на предстоящий матч против «Наполи». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, португальский футболист сегодня провел полноценную тренировку с командой, на которой хорошо себя чувствовал.

Ранее сообщалось, что 24-летний Фелиш вряд ли успеет восстановиться к игре с итальянским коллективом.

В текущем сезоне Фелиш сыграл в 28 встречах во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счет пять ассистов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» состоится 21 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.