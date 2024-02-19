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​Эксперты спрогнозировали победителя матча «Интер» – «Атлетико»

19 Февраля 2024 • 13:34 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
1 1.77 X 3.55 2 4.90
20.02 23:00

Эксперты букмекерских контор оценили победу «Интера» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» в 54,1%. Вероятность победы испанского клуба составляет 19,2%. Ничейный исход возможен с вероятностью в 26,7%.

Напомним, что матч Лиги чемпионов «Интер» – «Атлетико» начнётся в 23:00 по московскому времени во вторник, 20 февраля 2024 года. Бесплатная трансляция матча пройдёт на нашем портале.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» занял второе место в группе D, набрав 12 очков. «Атлетико» завершил групповой этап на первом месте в группе Е, сумев собрать 14 баллов.


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ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
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