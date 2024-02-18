​Эксперты назвали фаворита матча ПСВ – «Боруссия» Дортмунд

Во вторник, 20 февраля 2024 года, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСВ и «Боруссия» Дортмунд. Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на успех.

По мнению экспертов фаворитом встречи является ПСВ. Клуб из Нидерландов одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 43,9%, в то время как футболисты «Боруссии» победят в матче с вероятностью в 30,7%. Ничейный результат оценён в 25,4%.

Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем спортивном портале. Старт встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.