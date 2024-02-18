Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Эксперты назвали фаворита матча ПСВ – «Боруссия» Дортмунд

18 Февраля 2024 • 19:11 Комментировать
ПСВ
...
Боруссия Д
1 2.18 X 3.75 2 3.05
20.02 23:00

Во вторник, 20 февраля 2024 года, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСВ и «Боруссия» Дортмунд. Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на успех.

По мнению экспертов фаворитом встречи является ПСВ. Клуб из Нидерландов одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 43,9%, в то время как футболисты «Боруссии» победят в матче с вероятностью в 30,7%. Ничейный результат оценён в 25,4%.

Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем спортивном портале. Старт встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСВ Лига Чемпионов академия ставок ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
00:25
Прогноз на точный счёт матча ПСВ – Боруссия Дортмунд Лиги чемпионов – 20 февраля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСВ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано»
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
19:11 · Лига чемпионов
​Эксперты назвали фаворита матча ПСВ – «Боруссия» Дортмунд
17:52 · Испания. Ла Лига
​Мората неожиданно вернулся в строй
17:06 · Лига чемпионов
​Араухо: «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов»
16:22 · Италия. Серия А
«Наполи» может уволить Маццарри до матча с «Барселоной»
14:56 · Италия. Серия А
​Названо условие скорого увольнения Маццарри из «Наполи»
13:37 · Лига чемпионов
Хаверц рассказал о настрое на матч с «Порту»
11:20 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Я многому научился у Пике, он не был быстрым, но всегда находился на правильной позиции»
11:00 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Кубарси напоминает мне Пике»
10:47 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Готовлюсь к матчу с «Наполи» в обычном режиме»
10:38 · Лига чемпионов
Симеоне оценил футбол «Интера» перед встречей в Лиге чемпионов
09:58 · Италия. Серия А
Маццарри ответил, готов ли Осимхен к матчу с «Барселоной»
09:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять важного игрока перед матчем Лиги чемпионов 1
17 Февраля
09:38 · Лига чемпионов
Легенда «Манчестер Юнайтед»: «На «Манчестер Сити» скучно смотреть, они всё разрушили»
01:33 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги оценил силу «Атлетико»
16 Февраля
23:12 · Лига чемпионов
Маротта высказался о шансах «Интера» в противостоянии с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем