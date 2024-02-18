​Араухо: «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о задачах команды в Лиге чемпионов. По словам уругвайца, каталонцы хотят выиграть главный клубный турнир континента.

«Мы верим в свою работу, впереди матчи Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть турнир и знаем, насколько это важно», - сказал Араухо, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» будет играть против «Наполи». Первый матч между командами пройдёт в Неаполе в ближайшую среду, 21 февраля.

В последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Тогда в финале каталонцы обыграли «Ювентус» со счётом 3:1.