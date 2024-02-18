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Лига чемпионов

​Араухо: «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов»

18 Февраля 2024 • 17:06 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о задачах команды в Лиге чемпионов. По словам уругвайца, каталонцы хотят выиграть главный клубный турнир континента.

«Мы верим в свою работу, впереди матчи Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть турнир и знаем, насколько это важно», - сказал Араухо, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» будет играть против «Наполи». Первый матч между командами пройдёт в Неаполе в ближайшую среду, 21 февраля.

В последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Тогда в финале каталонцы обыграли «Ювентус» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

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