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Хаверц рассказал о настрое на матч с «Порту»

18 Февраля 2024 • 13:37 Комментировать

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц поделился мыслями о предстоящем поединке против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«С этой ареной у меня связаны приятные воспоминания, которые навсегда останутся со мной. С нетерпением хочу снова сыграть там. На этой арене непросто играть, но мы с отличным настроем подходим к матчу. Рассчитываем на победу», - передает слова немецкого футболиста пресс-служба английского топ-клуба.

Первый матч между «Порту» и «Арсеналом» состоится в Португалии на стадионе «Драгау». Встреча пройдет в среду, 21 февраля, начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

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