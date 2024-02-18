Симеоне оценил футбол «Интера» перед встречей в Лиге чемпионов

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче против миланского «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Против нас сыграет сильная команда. «Интер» - один из сильнейших клубов Европы. В прошлом сезоне они дошли до финала Лиги чемпионов. Сейчас «нерадзурри» отлично выступают в Серии А. Их футбол простой, но очень эффективный. Мне нравится в этой команде все», - передает слова аргентинского специалиста Football-Italia.

Первая встреча состоится на стадионе в Милане 20 февраля. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.