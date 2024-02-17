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Легенда «Манчестер Юнайтед»: «На «Манчестер Сити» скучно смотреть, они всё разрушили»

17 Февраля 2024 • 09:38 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался об игре «Манчестер Сити».

«Я не захотел смотреть игру «Сити» с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов. Мне это уже надоело. Смотреть матчи с участием «горожан» стало скучно, они все разрушили. При этом они показывают выдающийся футбол, но мне все равно скучно за этим наблюдать. Мне буквально приходится заставлять себя. Вот когда не играл Холанн, они были не такими идеальными», - передает слова эксперта Daily Mail.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионом «Манчестер Сити» победил «Копенгаген» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гари Невилл
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