Симоне Индзаги оценил силу «Атлетико»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящей встрече с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Команды сыграют друг с другом на стадии 1/8 финала. Первый матч пройдёт в Милане 20 февраля, ответный – 13 марта в Мадриде.

«Атлетико» – отличная команда, возглавляемая отличным тренером. Диего Симеоне – мой друг. Я видел их последние две игры – они дважды проиграли [«Атлетику» и «Севилье»], но нанесли 30 ударов. Ранее они не знали поражений дома на протяжении 25 матчей подряд. Фантастическая команда, очень качественная. Сложный соперник, но мы будем опираться на свои сильные стороны», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Индзаги.