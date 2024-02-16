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Лига чемпионов

Маротта высказался о шансах «Интера» в противостоянии с «Атлетико»

16 Февраля 2024 • 23:12 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
20.02 23:00

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о предстоящих матчах с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Первая встреча «нерадзурри» с «матрасниками» состоится 20 февраля в Италии. Ответный поединок пройдёт в Мадриде 13 марта.

«Нас больше не считают андердогами в Лиге чемпионов? Это самый престижный турнир в мире, и мы должны относиться к нему соответствующим образом. «Атлетико» – сложный соперник с очень сильным тренером. Это будет непросто, но я уверен в способностях наших игроков и чутье нашего тренера», – передаёт журналист Даниэле Мари комментарии Маротты.

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ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
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