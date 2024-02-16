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​Назван лучший фланговый защитник в истории

16 Февраля 2024 • 19:13 Комментировать

На страницах Four Four Two был опубликован очередной занимательный рейтинг. На этот раз авторы порадовали футбольных болельщиков рейтингом лучших фланговых защитников в истории футбола.

Первое место в этом рейтинге занял легендарный Паоло Мальдини, который всю свою карьеру провёл в «Милане». На второй позиции оказался Роберто Карлос, чьи мощные удары до сих пор потрясают фанатов. Тройку замыкает ещё один бразилец – Карлос Альберто.

В топ-10 также входят Дани Алвес, Филипп Лам, Кафу, Эшли Коул, Руд Крол, Джалма Сантос и Лилиан Тюрам.

Как видим, в десятке лучших фланговых защитников оказалось пять бразильцев.

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Милан Паоло Мальдини Роберто Карлос Карлос Альберто ещё теги
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