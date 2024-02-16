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Лига чемпионов

Гол Браима Диаса стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

16 Февраля 2024 • 18:06 Комментировать
РБ Лейпциг
0:1
Реал Мадрид

Официальный интернет-портал УЕФА назвал лучший гол прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов. Им стал гол Браима Диаса, полузащитника мадридского «Реала» в ворота «РБ Лейпцига». Напомним, что благодаря этому голу мадридский клуб смог увезти домой победу из Германии (1:0).

Диас получил мяч на правом фланге от Дани Карвахаля, далее Браим ушёл от Давида Раума, совершил смещение в штрафную площадь, попутно обыграл Ксавера Шлагера, а уже в завершении исполнил отличный удар в дальний угол ворот Петра Гулачи – тот с летящим мячом поделать ничего не смог.

Ранее был назван лучший игрок прошедшей недели в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Браим Диас

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