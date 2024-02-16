​Моуринью: Месси не украл «Золотой мяч» у Снейдера в 2010 году

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о «Золотом мяче» 2010 года. Его выиграл Лионель Месси, хотя многие до сих пор считают, что награду заслуживал Уэсли Снейдер.

«У Снейдера украли «Золотой мяч»? Мне не нравится говорить, что его украли. Кто тогда выиграл? Месси? Значит, не украли. Снейдер выиграл требл и, насколько я помню, сыграл в финале чемпионата мира. Он должен быть, по крайней мере, в топ-3. Но когда «Золотой мяч» выигрывали Месси или Роналду, нельзя сказать, что они его украли», - сказал Моуринью в подкасте Vibe with Five.

Напомним, что «Интер» в 2010 году выиграл требл как раз под руководством Моуринью.