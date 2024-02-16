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Лига чемпионов

Де Брёйне – лучший игрок недели в Лиге чемпионов официально

16 Февраля 2024 • 17:22 Комментировать

Полузащитник атаки «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом вещает официальный интернет-портал УЕФА.

Бельгиец обошёл трёх конкурентов в лице Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Браима Диаса («Реал») и Маттео Гендузи («Лацио»).

Напомним, что в среду, 14 февраля «Манчестер Сити» гостил в Дании у местного «Копенгагена». «Горожане» победили со счётом 3:1 и примут датчан дома через две недели с комфортным преимуществом. На счету Кевина – гол и голевая передача в минувшей встрече.

Напомним, что значительную часть первой половины сезона де Брёйне был вынужден пропустить из-за травмы, полученной в первом матче сезона АПЛ. Полноценно вернулся Кевин только зимой.

«Манчестер Сити» увёз победу из Копенгагена

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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