Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов

16 Февраля 2024 • 18:10 Комментировать

Отличиться пять раз в международном матче – событие. Если подобный факт зафиксирован в поединке главного клубного евротурнира – то это событие вдвойне! В Лиге чемпионов подобных случаев было зафиксировано сразу несколько. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о состоявшихся эпизодах голевого пиршества и даёт прогноз, сможет ли кто-то из футболистов поразить ворота соперника в одной игре шесть раз.

Трое

В более чем тридцатилетней истории Лиги чемпионов только три футболиста сумели отличиться пять раз в течение отведённых по регламенту девяноста игровых минут одного конкретного матча. Первым, кому это удалось, стал легендарный Лионель Месси. В матче 1/8 финала 7 марта 2012 года его стремление забить любой ценой не смогли остановить представители леверкузенского «Байера». И ещё за два года до мирового первенства 2014 года умудрились пропустить семь раз за матч. Национальная сборная Германии на южноамериканском континенте взяла реванш и восстановила реноме «немецкой машины». Но в марте 2012 года на «Ноу Камп» немцы были подавлены и беспомощны. Это ещё раз подтверждает правило, что в истории любой, даже самой великой дружины бывают чёрные полосы.

Холанн

Менее года назад, 14 марта 2023-го, состоялось третье и пока последнее на сегодня знаковое событие – пять мячей, забитых одним футболистом. В присутствии чуть более 52 тысяч зрителей хозяева в ответном поединке (в первом была зафиксирована ничья 1:1) нокаутировали восточногерманский «Лейпциг» – 7:0. 23-летний Эрлинг Холанн прилюдно «унизил» ещё один немецкий клуб и тем самым взял реванш в споре Англия – Германия. Ибо тремя сезонами ранее мюнхенская «Бавария» разделалась с «Тоттенхэмом» с результатом 7:2 и покером Сержа Гнабри.

Покеры

Отличиться четыре раза, конечно же, гораздо проще, чем забить пять мячей. Мы специально не стали приводить данные обо всех подобных случаях. Остановились лишь на тех, что зафиксированы за последние четыре сезона. Стоит отметить представителей «Баварии» Сержа Гнабри и Роберта Левандовски, которые в сезоне-2019/2020 дважды радовали своих поклонников покерами. А вот словенец Йосип Иличич в прямом смысле спас свою «Аталанту» в испанской Валенсии: счёт в поединке зафиксирован «пограничный» – 3:4. Себастьян Аллер причастен к единственному нидерландскому покеру в составе «Аякса» три года назад. «Аякс» уверенно разобрался на выезде с лиссабонским «Спортингом» – 5:1.

Шесть уже было

Бразилец Луис Адриано официально значится как автор пяти забитых мячей за один вечер. Правда, в ворота борисовского «БАТЭ» форвард отправил шесть мячей в игре групповой стадии десять лет назад – 21 октября 2014 года. В восточноевропейском дерби в Борисове достижение аргентинца Лионеля Месси повторил бразильский форвард. Адриано его даже превзошёл, поскольку отправлял мяч в сетку не пять, а шесть раз за матч. Но поскольку один пенальти Луису пришлось исполнить заново, в протокол вошли пять его голов. Теперь лишь осталось последователям Холанна и Адриано оформить шесть попаданий в цель официально.

Футболисты, забившие в матчах Лиги чемпионов четыре (с сезона-2019/20) и пять голов за игру

Игрок Сезон Матч  Количество голов
Эрлинг Холанн 2022/23 «Манчестер Сити» – «Лейпциг» 7:0 5
Луис Адриано 2014/15 «БАТЭ» – «Шахтёр» 0:7 5
Лионель Месси 2011/12 «Барселона» – «Байер» (Леверкузен) 7:1 5
Себастьян Аллер 2020/21 «Спортинг» (Лиссабон) – «Аякс» 1:5 4
Роберт Левандовски 2019/20 «Црвена Звезда» – «Бавария» 0:6 4
Йосип Иличич  2019/20 «Валенсия» – «Аталанта» 3:4 4
Серж Гнабри 2019/20 «Тоттенхэм» – «Бавария» 2:7 4

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лионель Месси Манчестер Сити Лига Чемпионов Роберт Левандовски Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо Мбаппе готов перейти в «Арсенал», но есть проблема ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
19:13 · Лига чемпионов
​Назван лучший фланговый защитник в истории
18:10 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»
18:06 · Лига чемпионов
Гол Браима Диаса стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
17:56 · Лига чемпионов
​Моуринью: Месси не украл «Золотой мяч» у Снейдера в 2010 году
17:47 · Германия. Бундеслига
​Упамекано извинился, но упрекнул расистов
17:22 · Лига чемпионов
Де Брёйне – лучший игрок недели в Лиге чемпионов официально
11:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» оценили шансы на трофеи
10:40 · Лига чемпионов
Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов
15 Февраля
22:58 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Трудно выбрать фаворита в паре «Интера» с «Атлетико»
21:21 · Лига чемпионов
Канчельскис считает, что у клуба Захаряна ещё остались шансы выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
17:51 · Лига чемпионов
​Денилсон: «Я говорил, что мы выиграем на «Камп Ноу», но Месси превратился в инопланетянина!»
16:29 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «В Ла Лиге есть матчи, где ты можешь расслабиться, но в Лиге чемпионов другая интенсивность»
13:39 · Лига чемпионов
Булыкин оценил шансы «Реал Сосьедада» пройти «ПСЖ»
13:34 · Лига чемпионов
Булыкин высказал мнение об игре Захаряна против «ПСЖ»
13:10 · Лига чемпионов
Тарханов: «Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем