Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов

Отличиться пять раз в международном матче – событие. Если подобный факт зафиксирован в поединке главного клубного евротурнира – то это событие вдвойне! В Лиге чемпионов подобных случаев было зафиксировано сразу несколько. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о состоявшихся эпизодах голевого пиршества и даёт прогноз, сможет ли кто-то из футболистов поразить ворота соперника в одной игре шесть раз.

Трое

В более чем тридцатилетней истории Лиги чемпионов только три футболиста сумели отличиться пять раз в течение отведённых по регламенту девяноста игровых минут одного конкретного матча. Первым, кому это удалось, стал легендарный Лионель Месси. В матче 1/8 финала 7 марта 2012 года его стремление забить любой ценой не смогли остановить представители леверкузенского «Байера». И ещё за два года до мирового первенства 2014 года умудрились пропустить семь раз за матч. Национальная сборная Германии на южноамериканском континенте взяла реванш и восстановила реноме «немецкой машины». Но в марте 2012 года на «Ноу Камп» немцы были подавлены и беспомощны. Это ещё раз подтверждает правило, что в истории любой, даже самой великой дружины бывают чёрные полосы.

Холанн

Менее года назад, 14 марта 2023-го, состоялось третье и пока последнее на сегодня знаковое событие – пять мячей, забитых одним футболистом. В присутствии чуть более 52 тысяч зрителей хозяева в ответном поединке (в первом была зафиксирована ничья 1:1) нокаутировали восточногерманский «Лейпциг» – 7:0. 23-летний Эрлинг Холанн прилюдно «унизил» ещё один немецкий клуб и тем самым взял реванш в споре Англия – Германия. Ибо тремя сезонами ранее мюнхенская «Бавария» разделалась с «Тоттенхэмом» с результатом 7:2 и покером Сержа Гнабри.

Покеры

Отличиться четыре раза, конечно же, гораздо проще, чем забить пять мячей. Мы специально не стали приводить данные обо всех подобных случаях. Остановились лишь на тех, что зафиксированы за последние четыре сезона. Стоит отметить представителей «Баварии» Сержа Гнабри и Роберта Левандовски, которые в сезоне-2019/2020 дважды радовали своих поклонников покерами. А вот словенец Йосип Иличич в прямом смысле спас свою «Аталанту» в испанской Валенсии: счёт в поединке зафиксирован «пограничный» – 3:4. Себастьян Аллер причастен к единственному нидерландскому покеру в составе «Аякса» три года назад. «Аякс» уверенно разобрался на выезде с лиссабонским «Спортингом» – 5:1.

Шесть уже было

Бразилец Луис Адриано официально значится как автор пяти забитых мячей за один вечер. Правда, в ворота борисовского «БАТЭ» форвард отправил шесть мячей в игре групповой стадии десять лет назад – 21 октября 2014 года. В восточноевропейском дерби в Борисове достижение аргентинца Лионеля Месси повторил бразильский форвард. Адриано его даже превзошёл, поскольку отправлял мяч в сетку не пять, а шесть раз за матч. Но поскольку один пенальти Луису пришлось исполнить заново, в протокол вошли пять его голов. Теперь лишь осталось последователям Холанна и Адриано оформить шесть попаданий в цель официально.

Футболисты, забившие в матчах Лиги чемпионов четыре (с сезона-2019/20) и пять голов за игру

Игрок Сезон Матч Количество голов Эрлинг Холанн 2022/23 «Манчестер Сити» – «Лейпциг» 7:0 5 Луис Адриано 2014/15 «БАТЭ» – «Шахтёр» 0:7 5 Лионель Месси 2011/12 «Барселона» – «Байер» (Леверкузен) 7:1 5 Себастьян Аллер 2020/21 «Спортинг» (Лиссабон) – «Аякс» 1:5 4 Роберт Левандовски 2019/20 «Црвена Звезда» – «Бавария» 0:6 4 Йосип Иличич 2019/20 «Валенсия» – «Аталанта» 3:4 4 Серж Гнабри 2019/20 «Тоттенхэм» – «Бавария» 2:7 4

Константин Лицин