Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, за какой клуб болеет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Мне бы хотелось, чтобы «Реал» снова стал триумфатором Лиги чемпионов. Я поддерживаю Карло Анчелотти. Еще есть хорошие шансы у «Баварии» и «ПСЖ», - передает слова португальского специалиста Caught Offside.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «королевскому» клубу противостоит немецкий «РБ Лейпциг». Подопечные Анчелотти отпраздновали победу в первом поединке со счетом 1:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский клуб «Манчестер Сити».