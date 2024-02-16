Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов

16 Февраля 2024 • 10:40 Комментировать

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, за какой клуб болеет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Мне бы хотелось, чтобы «Реал» снова стал триумфатором Лиги чемпионов. Я поддерживаю Карло Анчелотти. Еще есть хорошие шансы у «Баварии» и «ПСЖ», - передает слова португальского специалиста Caught Offside.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «королевскому» клубу противостоит немецкий «РБ Лейпциг». Подопечные Анчелотти отпраздновали победу в первом поединке со счетом 1:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский клуб «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жозе Моуринью
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
11:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» оценили шансы на трофеи
10:40 · Лига чемпионов
Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов
15 Февраля
22:58 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Трудно выбрать фаворита в паре «Интера» с «Атлетико»
21:21 · Лига чемпионов
Канчельскис считает, что у клуба Захаряна ещё остались шансы выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
17:51 · Лига чемпионов
​Денилсон: «Я говорил, что мы выиграем на «Камп Ноу», но Месси превратился в инопланетянина!»
16:29 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «В Ла Лиге есть матчи, где ты можешь расслабиться, но в Лиге чемпионов другая интенсивность»
13:39 · Лига чемпионов
Булыкин оценил шансы «Реал Сосьедада» пройти «ПСЖ»
13:34 · Лига чемпионов
Булыкин высказал мнение об игре Захаряна против «ПСЖ»
13:10 · Лига чемпионов
Тарханов: «Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ»
12:52 · Лига чемпионов
Мюллер прокомментировал возможное увольнение Тухеля
11:39 · Лига чемпионов
Всего один нападающий забил больше голов в Лиге чемпионов до 26 лет, чем Мбаппе
11:28 · Испания. Ла Лига
Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»
09:49 · Лига чемпионов
Альгуасиль: «Рад, что пропустили лишь два гола от «ПСЖ»
09:43 · Лига чемпионов
Луис Энрике: «Реал Сосьедад» заслуживал забить гол»
09:32 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» дали ответ по будущему Тухеля
Все новости
Рекомендуем