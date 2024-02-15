Канчельскис считает, что у клуба Захаряна ещё остались шансы выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Андрей Канчельскис, бывший российский футболист полагает, что «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна ещё имеет шансы на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что в первом очном матче между баскским клубом и французским грандом, что прошёл вечером 14 февраля на «Парк де Пренс», «сухую» победу одержал «ПСЖ» (2:0).

«Испанцы играли в гостях, да и «ПСЖ» уже не тот – многие звёзды ушли. У «Реал Сосьедада» есть шансы в ответном матче на домашнем поле, но, отмечу, небольшие», - говорит Канчельскис для Betonmobile.

Ответная игра между командами состоится через две недели 5 марта в Сан-Себастьяне.