​Денилсон: «Я говорил, что мы выиграем на «Камп Ноу», но Месси превратился в инопланетянина!»

Бывший футболист «Арсенала» Денилсон вспомнил ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против «Барселоны», состоявшийся в 2010 году. Тогда в Лондоне команды сыграли вничью со счётом 2:2. На «Камп Ноу» «Арсенал» забил первым, но «Барселона» в итоге победила со счётом 4:1. Лионель Месси стал автором покера.

«Лионель Месси – лучший футболист, против которого я играл. Перед той игрой на «Камп Ноу» я сказал: «Мы выиграем». Но на 15-й минуте игры Месси превратился в инопланетянина! Он забил первый, второй, третий, а потом и четвёртый гол. Он сделал ту игру. Я никогда такого не видел», - цитирует Денилсона Arsenal Insider.