Булыкин оценил шансы «Реал Сосьедада» пройти «ПСЖ»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на домашнем стадионе принимал «Реал Сосьедад». Встреча завершилась победой французского гранда со счетом 2:0.

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах «Реал Сосьедада» выйти в следующую стадию соревнований.

«Думаю, шансов для этого у «Реал Сосьедад» очень мало, но в то же время в футболе бывали различные случаи и никогда не стоит сдаваться раньше времени», - цитирует эксперта RT.

Ответная встреча «Реал Сосьедада» и «ПСЖ» состоится на стадионе в Сан-Себастьяне 5 марта.