Булыкин высказал мнение об игре Захаряна против «ПСЖ»

Экс-форвард сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Самое главное для Арсена, что он принял участие в матче плей-офф ЛЧ, почувствовал этот вкус. Надеюсь, тренер оценил полезные действия Захаряна и будет использовать его как можно чаще», - передает слова Дмитрия RT.

Напомним, что встреча состоялась в Париже и завершилась победой французского клуба со счетом 2:0. Ответный матч противостояния состоится в Сан-Себастьяне 5 марта. Лучший в этой паре выйдет в ¼ финала.