Тарханов: «Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

Напомним, российский футболист вышел на поле на 66-й минуте, не сумев за оставшееся время отметиться результативными действиями. Тем не менее Тарханов считает, что Захаряну удалось хорошо себя проявить.

«Вчера был интересный матч. Арсен хорошо вышел. Мне прислали его статистику: он выиграл почти все единоборства, отдавал много передач. Во второй игре Арсен, может, и не появится в старте, но выйдет на замену точно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ответный матч между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» состоится 5 марта в Испании.