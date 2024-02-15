Всего один нападающий забил больше голов в Лиге чемпионов до 26 лет, чем Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился голом во вчерашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада». Парижане отпраздновали победу со счетом 2:0.

После этой встречи на счету 25-летнего француза 44 гола в 68 поединках Лиги чемпионов. Только один футболист чаще забивал в этом турнире до своего 26-летия. Это аргентинский нападающий Лионель Месси. На его счету 59 мячей.

Ответный поединок между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» состоится в Испании 5 марта. Победитель данного противостояния станет участником четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Ротен - о Месси: «Нужно освистать его, если он приедет на Олимпиаду»