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Альгуасиль: «Рад, что пропустили лишь два гола от «ПСЖ»

15 Февраля 2024 • 09:49 Комментировать

Наставник «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о гостевом поражении от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Испанцы уступили во Франции со счетом 0:2.

«После первого гола мы выпали из игры. Непозволительно делать такие подарки. Мы могли еще сильнее поплатиться, поэтому я даже в какой-то степени рад, что пропустили всего два мяча. Нужно продолжать верить. Нам нужно сыграть до так же, как здесь в первом тайме. Тогда у нас будут шансы», - цитирует специалиста BBC.

Ответный поединок «Реал Сосьедада» против «ПСЖ» состоится в Сан-Себастьяне 5 марта. Победитель противостояния станет участником ¼ финала.

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Реал Сосьедад ПСЖ Иманоль Альгуасиль ещё теги
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