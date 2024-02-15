Луис Энрике: «Реал Сосьедад» заслуживал забить гол»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на домашнем стадионе отпраздновал победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 2:0. Об этом поединке высказался главный тренер парижского гранда Луис Энрике.

«Мы очень долго ждали этого матча и едва не перегорели. Мое уважение «Сосьедаду», это отличная команда. Они хорошо играли. «Реал» доставил на немало проблем. Думаю, они заслуживали забить гол», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.

Добавим, что ответная встреча между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» состоится в Сан-Себастьяне 5 марта. Победитель противостояния станет участником ¼ финала Лиги чемпионов.