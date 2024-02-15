Сарри: «Есть разочарование, ведь могли победить «Баварию» крупнее»

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о домашней победе над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Чиро Имобиле с пенальти.

«Мы рады победе над одной из лучших команд Европы. Но при этом есть разочарование, ведь могли выиграть крупнее. Мне понравилась компактность в наших действиях, мы играли головой, что очень важно. Мои подопечные смогли использовать свой шанс», - передает слова специалиста TMW Radio.

Добавим, что ответный поединок между «Баварией» и «Лацио» состоится на стадионе в Германии 5 марта.