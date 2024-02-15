​Саттон: «Давление на Тухеля растёт»

Бывшая звезда английского футбола, выступавший в английской Премьер-лиге в 90-е годы прошлого столетия Крис Саттон, прокомментировал поражение «Баварии» в Риме от местного «Лацио». Он считает, что последние результаты клуба, в том числе и поражение от «Байера» в немецком чемпионате, усугубляют ситуацию Томаса Тухеля.

- Давление на Тухеля растет, ему нужно перевернуть ситуацию. Я думаю, что «Лацио» заслужил победу по итогу событий второго тайма. Они вышли на поле энергичными, заслужили пенальти, опытный Иммобиле легко забил его. Я по-прежнему считаю, что «Бавария» справится в ответном матче, но шансы «Лацио» возросли, - цитирует слова Саттона BBC Sport.