​Мерино: «Настроены оптимистично, несмотря на поражение»

В Европе прошли первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, «Реал Сосьедад» проиграл в Париже местному «ПСЖ» - баски не забили, но пропустили два мяча. Тем не менее, полузащитник «Сосьедада» Микель Мерино считает, что у его команды остаются шансы перед ответным матчем.

- Мы настроены оптимистично, в конце концов, нам нечего терять. Два гола - это не так и много. Дома, при наших фанатах, с учетом того, как мы играем в последнее время, у нас есть шансы. Надо просто сыграть эффективно и использовать свои моменты, - цитирует слова Мерино BBC Sport.

Ответный матч этих команд состоится пятого марта.