​Исаксен: «Мамма миа!»

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Полузащитник «Лацио» Густав Исаксен отреагировал на победу в типично итальянском стиле, комментируя итоги прошедшего матча.

- Какой вечер! Мамма миа, какой вечер! Я заработал пенальти и Чиро реализовал его - я счастлив. Не берусь сказать, был ли это фол на красную карточку, но мы рады. Но хотелось бы забить еще. Мы отлично сыграли в обороне и действовали в контратаке, - цитирует слова Исаксена cittaceleste.it.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.