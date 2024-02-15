​«Реал Сосьедад» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне

В европейском футболе начались матчи плей-офф Лиги чемпионов, испанский «Реал Сосьедад» съездил в Париж, где пропустил два мяча от «ПСЖ» и проиграл свой первый матч в нынешнем цикле Лиги чемпионов. Удивительно, но групповой раунд баскская команда прошла без поражений, несмотря на то, что сражалась там, в том числе, и с «Манчестер Юнайтед».

«Сосьедад» не проигрывал в европейских кубках почти целый год после того, как проиграл в марте прошлого года итальянской «Роме» со счетом 0:2 в своем последнем матче европейской кампании 2022/2023.

Также два пропущенных гола в матче против «ПСЖ» - это столько же, сколько пропустили баски за все шесть матчей группового раунда ЛЧ.