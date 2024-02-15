Маркиньос: «Луис Энрике был очень зол в перерыве»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос ответил на вопросы журналистов после победы над «Реал Сосьедадом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

Парижане не лучшим образом провели первый тайм поединка, но добились своего после перерыва, дважды поразив ворота гостей. На 58-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, а на 70-й отличился Брэдли Баркола.

«Что сказал Энрике в перерыве? Пусть это останется в нашей раздевалке. Могу лишь сказать, что он был очень зол. Он всегда открыто говорит нам правду. Он отлично мотивировал нас, наделил уверенностью для игры в пас под прессингом соперника.

Нам мало что удавалось в первом тайме, но в перерыве мы поговорили друг с другом, тренер потянул нас за уши, и это помогло», – заявил в интервью Canal+ Маркиньос.