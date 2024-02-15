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Лига чемпионов

Мбаппе забил 8 голов в последних 6 матчах против команд из Ла Лиги

15 Февраля 2024 • 02:19 Комментировать
ПСЖ
2:0
Реал Сосьедад

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продлил серию результативных матчей против испанских команд.

25-летний футболист помог парижанам обыграть «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:0. Мбаппе стал автором первого гола, отличившись на 58-й минуте. Как информирует The Athletic, француз неизменно забивает уже в шести подряд поединках с соперниками из Ла Лиги в Лиге чемпионов.

В 2022 году Мбаппе по разу огорчил мадридский «Реал» в двух матчах 1/8 финала, годом ранее четырежды забил «Барселоне» в двухматчевой дуэли всё той же стадии 1/8, а в 2019 году отправил мяч в сетку «Реала» в Мадриде во встрече группового этапа. Таким образом, на счету Килиана восемь голов в последних шести матчах с представителями Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
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