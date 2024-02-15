​Сарри: «Спасибо болельщикам за атмосферу»

Римский «Лацио» достаточно неожиданно переиграл в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию», команда Маурицио Сарри получила право на пенальти и успешно реализовала его.

- Получать результат в играх против таких команд, бюджет которых стремится к миллиарду евро - это огромное удовлетворение. Спасибо болельщикам за такую атмосферу во время игры. Понимаем, что в Мюнхене будет очень сложно, но сегодня у нас праздник, который все заслужили, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.