​«Бавария» не забивает два матча подряд - такого не было с 2015 года

Мюнхенская «Бавария» неудачно начала выступления в плей-офф Лиги чемпионов, команда Томаса Тухеля и Гарри Кейна проиграла римскому «Лацио». Поражение получилось сухим, ибо подопечные Томаса Тухеля не забили ни одного гола.

А в предыдущем своем матче «Бавария» в рамках немецкого чемпионата проиграла леверкузенскому «Байеру», и также не сумела забить ни одного мяча.

Два матча без забитых мячей подряд - такого с «Баварией» не случалось с далекого 2015 года. Любопытно, что тогда мюнхенским клубом руководил не кто иной, как Хосеп Гвардиола - известный поборник атакующей игры.