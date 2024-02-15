Баркола – о победе «ПСЖ»: «Я осуществил мечту»

Вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла «Реал Сосьедад» (2:0).

21-летний француз установил на табло окончательный счёт, забив на 70-й минуте. Незадолго до этого ворота поразил Килиан Мбаппе.

«Мой гол? Я осуществил мечту детства. Я всегда мечтал играть в подобных матчах. Забить в такой игре – это что-то невероятное.

Я становлюсь всё более уверенным в себе, что облегчает адаптацию. Мне доверяют одноклубники и тренер, и я стал играть лучше в последнее время.

Нам предстоит ещё много работы, но мы добыли преимущество перед ответным матчем. Мы сделаем всё, что от нас потребуется», – приводит журналист Адриен Гренье слова Баркола.