Кейн: «Сложная неделя»

Мюнхенская «Бавария» неудачно начала выступления в плей-офф Лиги чемпионов, команда Томаса Тухеля и Гарри Кейна проиграла римскому «Лацио». Английский суперфорвард «Баварии» прокомментировал итоги матча и посетовал на непростую неделю, ведь ранее его команда была по всем статьям бита в чемпионате Германии леверкузенским «Байером»:

- Очень непростая неделя. Первый тайм был хорошим, у нас были возможности, и у меня лично тоже. Второй тайм сложился разочаровывающим, мы утратили энергию и уверенность в себе и нас наказали. А в меньшинстве всегда сложно, - цитирует слова Кейна BBC Sport.