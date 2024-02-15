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Лига чемпионов

Кейн: «Сложная неделя»

15 Февраля 2024 • 01:22 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» неудачно начала выступления в плей-офф Лиги чемпионов, команда Томаса Тухеля и Гарри Кейна проиграла римскому «Лацио». Английский суперфорвард «Баварии» прокомментировал итоги матча и посетовал на непростую неделю, ведь ранее его команда была по всем статьям бита в чемпионате Германии леверкузенским «Байером»:

- Очень непростая неделя. Первый тайм был хорошим, у нас были возможности, и у меня лично тоже. Второй тайм сложился разочаровывающим, мы утратили энергию и уверенность в себе и нас наказали. А в меньшинстве всегда сложно, - цитирует слова Кейна BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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