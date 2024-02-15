Мбаппе – о победе «ПСЖ»: «Нам есть над чем работать»

Лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе побеседовал с журналистами после победы над «Реал Сосьедадом» во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

Команда Луиса Энрике добилась домашней победы благодаря голам Мбаппе и Брэдли Баркола, забитым на 58-й и 70-й минутах поединка.

«Мы смогли забить в ключевые моменты, поэтому довольны итогом первого матча. Нам ещё есть над чем работать. Мы должны были лучше провести первый тайм, но это часть процесса», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова 25-летней суперзвезды.

Ответный матч «Реал Сосьедада» против «ПСЖ» пройдёт 5 марта на поле баскского коллектива.