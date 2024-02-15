Невероятная статистика Мбаппе: всего 80 минут на одно результативное действие в Лиге чемпионов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил очередной гол в Лиге чемпионов.

В этот раз француз огорчил «Реал Сосьедад», чьи ворота поразил на 58-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился победой парижского гранда со счётом 2:0.

В активе Мбаппе 44 забитых гола и 23 результативные передачи в 68 матчах Лиги чемпионов за всю карьеру. По подсчётам Squawka, 25-летний нападающий затрачивает в среднем лишь 80 минут на одно результативное действие в самом престижном еврокубке.

Как уже сообщалось, сегодня Килиан Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Мохамедом Салахом и Дидье Дрогба.