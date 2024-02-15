Мбаппе сравнялся с Салахом и Дрогба по голам в Лиге чемпионов

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе настиг Мохамеда Салаха и Дидье Дрогба в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов всех времён.

25-летний француз отличился в матче 1/8 финала против «Реал Сосьедада», открыв счёт на 58-й минуте. Как отмечает Squawka, в активе Мбаппе теперь 44 забитых мяча в Лиге чемпионов за всю карьеру – он сравнялся по этому показателю с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и экс-звездой лондонского «Челси» Дидье Дрогба. Все трое теперь делят 14-е место в списке главных голеадоров самого престижного еврокубка.

Килиан Мбаппе провёл семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поразив ворота соперников четыре раза.