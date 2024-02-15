Мбаппе вернулся с голом, Захарян отметился для галочки: «ПСЖ» на классе прибил «Реал Сосьедад»

«ПСЖ» в первом матче двухраундового противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов встретился на «Парк де Пренс» с «Реал Сосьедадом».

Групповой этап дался парижской команде не так просто. Всё решалось там в заключительном туре. «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с дортмундской «Боруссией», и его устроила победа «Милана» над «Ньюкаслом». Команде Луиса Энрике удалось избежать тогда провала с падением в плей-офф Лиги Европы.

Учитывая практически неминуемый летний уход Мбаппе, многие считают, что у «ПСЖ» в нынешнем сезоне последний шанс выиграть Лигу чемпионов на долгие годы вперёд. Но ведь у парижан не получалось это сделать даже с трио Мбаппе – Неймар – Месси. Хотя излишнее скопление звёзд не всегда есть хорошо.

«Реал Сосьедад» провёл групповой этап более ровно. Впрочем, и соперники ему там в целом достались более удобоваримые. Помимо миланского «Интера», это были «Ред Булл Зальцбург» и «Бенфика». Ну так вот, «Реал Сосьедад» с «Интером» порешали свои вопросы за пять туров и напоследок сгоняли между собой нулевую ничью в Милане.

Арсен Захарян, не приняв участия в матчах чемпионата Испании с «Жироной» и «Мальоркой», провёл на поле чуть больше часа в игре Ла Лиги против «Осасуны». Вроде как он окончательно избавился от последствий травмы, и к «ПСЖ» Захарян подходил в хорошем состоянии. Только вот всё равно оказался на скамейке запасных.

Активно начала встречу баскская команда, но она едва не пропустила на шестой минуте. Вернувшийся в старт парижан Килиан Мбаппе вырвался на свободное пространство по правому полуфлангу после паса Дембеле и своим ударом не переиграл Ремиро. К двадцатой минуте Кубо сместился справа и пробил в ближний угол других ворот – чуть не попал в створ.

Вскоре Кубо выполнил навесную передачу, и теперь створ не нашёл головой Андре Силва. Условная ответочка у хозяев также в нереализованном стиле прилетела по примеру выпада Мбаппе. Да и всё равно офсайд был у Дембеле, который откликнулся на закидушку Хакими и вонзил мяч в сетку с внешней стороны.

Дальше после стандарта Хакими с подбора вернул мяч в штрафную площадь, рикошет изменил направление полёта сферы, а Баркола головой двинул её мимо створа. В конце тайма дальним выстрелом разразился Микель Мерино. Силу его удара испытала на себе перекладина ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Парижане добились гола в ворота своих соперников на 58-й минуте. Дембеле подал угловой справа, Маркиньос сделал скидку к дальней штанге, и оставшийся там без опеки Мбаппе вонзил мяч в сетку (1:0). Немного позже Килиан приложился из-за пределов штрафной, а Мерино кончиками пальцев перевёл снаряд в перекладину.

Альгуасиль выпустил на замену Захаряна, но тот не стал палочкой-выручалочкой для «Реал Сосьедада». В быстрой атаке Баркола на левом полуфланге обошёл Траоре, выдвинулся на свидание с Мерино и закатил мяч в дальний угол (2:0). Можно сказать, «ПСЖ» выиграл на классе. И непросто будет «Реал Сосьедаду» камбэкнуть в ответном матче. Хотя есть незабвенный пример «Барселоны», устроившей 6:1 после 0:4.

Кирилл Иванцов