Захарян вышел на замену в матче против «ПСЖ»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле во втором тайме поединка Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Российский футболист вышел на замену на 66-й минуте, заняв место Андера Барренечеа. К этому моменту парижане вели со счётом 1:0, а вскоре забили и второй мяч. Точными ударами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

В активе Арсена Захаряна одна результативная передача в 25 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов 20-летний атакующий хавбек вышел на поле в пятый раз.

Наблюдать за ходом концовки матча «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» можно посредством текстовой трансляции от LiveResult.