Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поразил ворота «Реал Сосьедада» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Звёздный француз открыл счёт в противостоянии, отличившись на 58-й минуте встречи. Согласно данным Opta, Мбаппе забил в десяти подряд домашних матчах Лиги чемпионов, когда выходил в стартовом составе. Ранее такое не удавалось никому за всю историю турнира.

Сегодняшний гол стал для 25-летнего лидера парижан уже 31-м в 30 матчах нынешней кампании во всех турнирах.

Следить за ходом дальнейших событий поединка «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.