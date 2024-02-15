«ПСЖ» установил два антирекорда в первом тайме матча против «Реал Сосьедада»

«Пари Сен-Жермен» не лучшим образом провёл первый тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

Показатель точности передач парижан составил 83% – самый низкий результат для команды к перерыву под руководством Луиса Энрике. Кроме того, лишь 65% пасов, которые отдали игроки гранда Лиги 1, пришлись на чужую половину поля – также самый низкий личный показатель в сезоне. По окончании первого тайма счёт в поединке так и не был открыт.

Напомним, что Луис Энрике возглавил «ПСЖ» перед началом текущего сезона.

События матча «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» освещаются на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.