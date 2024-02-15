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Лига чемпионов

Скоулз назвал лучшую команду в истории Лиги чемпионов

15 Февраля 2024 • 00:00 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал команду, которую считает лучшей за всю историю Лиги чемпионов.

Признания от знаменитого англичанина удостоилась «Барселона» Хосепа Гвардиолы, выигравшая самый престижный еврокубок в сезоне-2010/11. В финале того розыгрыша каталонцы одолели «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона со Скоулзом в составе – 3:1.

«Лучшая команда в истории Лиги чемпионов? «Барселона» образца 2011 года», – ответил бывший хавбек, выступая на TNT Sports. В той встрече игрок вышел на замену на 77-й минуте, когда на табло уже горел итоговый счёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Пол Скоулз ещё теги

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