Скоулз назвал лучшую команду в истории Лиги чемпионов

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал команду, которую считает лучшей за всю историю Лиги чемпионов.

Признания от знаменитого англичанина удостоилась «Барселона» Хосепа Гвардиолы, выигравшая самый престижный еврокубок в сезоне-2010/11. В финале того розыгрыша каталонцы одолели «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона со Скоулзом в составе – 3:1.

«Лучшая команда в истории Лиги чемпионов? «Барселона» образца 2011 года», – ответил бывший хавбек, выступая на TNT Sports. В той встрече игрок вышел на замену на 77-й минуте, когда на табло уже горел итоговый счёт.