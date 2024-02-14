Стало известно, почему Люка Эрнандес не попал в стартовый состав «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес не попал в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

Домашний для парижан поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся в 23:00 по московскому времени. В основном составе французского гранда не нашлось места для Эрнандеса, что, по информации Canal+, связано с повреждением футболиста. 28-летний француз испытывает некоторый дискомфорт в бедре, из-за чего сможет появиться на поле только по ходу встречи.

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