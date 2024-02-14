Заир-Эмери уступил только Беллингему по одному любопытному показателю в Лиге чемпионов

Полузащитник французского гранда «ПСЖ», 17-летний Уоррен Заир-Эмери попал в стартовый состав своего клуба на вечерний матч Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

Любопытным фактом делится Opta Sports. Только один игрок в истории ЛЧ УЕФА провёл больше матчей до 18-летия в стартовом составе, чем Заир-Эмери – и это Джуд Беллингем, ныне полузащитник мадридского «Реала».

Напомним, что «ПСЖ» и «Реал Сосьедад» выяснят свои отношения в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, он стартует менее чем через час в Париже на арене «Парк де Пренс». Текстовая трансляция доступна на нашем сайте.