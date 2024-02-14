«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»: Мбаппе в старте, Захарян - в запасе

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Реал Сосьедада» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян начнёт встречу на скамейке запасных. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Бералдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Барренечеа, Силва.

Спортивный портал LiveResult проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.