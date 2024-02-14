​Сёмин хочет, чтобы Захарян начал матч с «ПСЖ» с первых минут

В среду вечером в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сразятся «ПСЖ» и «Реал Сосьедад». Известный российский тренер Юрий Сёмин надеется на то, что полузащитник Арсен Захарян попадёт в стартовый состав испанской команды.

«Мы надеемся, что Арсен может сегодня выйти в стартовом составе, потому что в предыдущем матче, хоть его команда и проиграла, он отведённое для себя время, на мой взгляд, провёл хорошо, продуктивно и, можно сказать, эпизодами очень ярко», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Матч между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Арсен Захарян после летнего трансфера поучаствовал в 25 матчах «Реал Сосьедада». В них полузащитник отметился одной результативной передачей на партнёра.