Конте: «Для победы в Лиге чемпионов ты должен быть в клубе, который соответствует твоим амбициям»

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что нужно для победы в Лиге чемпионов. Ранее итальянец заявил, что мечтает однажды поднять над головой этот трофей.

«Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Люди думают, что это просто, но ты должен находиться в правильном клубе, который соответствует твоим амбициям. Клуб должен быть готов сделать финальный шаг и выиграть Лигу чемпионов. Посмотрите на «Манчестер Сити». У Хосепа Гвардиолы ушло 7 лет на то, чтобы поднять этот трофей», – цитирует Конте The Telegraph.

Конте находится без работы с тех пор, как в прошлом сезоне скандально покинул лондонский «Тоттенхэм».