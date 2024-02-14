Бывший тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своей главной мечте. Итальянский специалист желает выиграть самый престижный клубный турнир.

«Честно говоря, однажды я мечтаю поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Моя мечта – подарить этот трофей своему отцу», – сказал Конте в интервью журналисту Мэтту Лоу, который представляет издание The Telegraph.

Напомним, в Лиге чемпионов Конте максимум доходил до стадии четвертьфинала, где его туринский «Ювентус» в 2013 году проиграл мюнхенской «Баварии», которая позже стала обладателем трофея.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Конте может стать «Милан».