​Де Брёйне и Бернарду Силва приближаются к рекордной серии Бензема в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» сделал шаг к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Во вторник вечером команда Хосепа Гвардиолы обыграла на выезде «Копенгаген» со счётом 3:1 благодаря голам Кевина де Брёйне, Бернарду Силвы и Фила Фодена.

Как сообщает Opta, де Брёйне и Бернарду Силва свои последние 10 голов забили в Лиге чемпионов непосредственно в плей-офф, а не на ранней стадии. Более длительную серию с голами в плей-офф Лиги чемпионов имел только Карим Бензема – 14 голов в период с марта 2022 года по апрель 2023 года.

Как известно, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.